Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Wir müssen reden
Folge 5: Robbie
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Nach einem langen Shopping-Tag müssen Annette und Cordula entsetzt feststellen, dass Stephanos Restaurant geschlossen ist! Zudem erklärt ihnen Stephano, dass Robbie Williams erwartet wird und sie daher heute nicht bei ihm essen können. Natürlich gelingt es den beiden, in das Restaurant zu gelangen. Annette und Cordula stellen sich die Frage, ob sie schön genug für Robbie sind. Die neuen Klamotten werden vorgeführt, die Stimmung ist ausgelassen ... Rechte: Sat.1
