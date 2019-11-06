Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Wir müssen reden
Folge 6: Der Antrag
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Stefan, Cordulas Langzeitfreund, hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Doch sie hat abgelehnt. Annette ist außer sich! Aber Cordula hat einen wichtigen Grund dafür: Sie macht sich Sorgen, dass sie das gleiche Schicksal erleidet wie Annette - nämlich vor dem Traualtar stehen gelassen zu werden. Stück für Stück kann Annette Cordula überzeugen, diesen wichtigen Schritt doch zu gehen. Blöd nur, dass der Ring erstmal nicht mehr abgeht, den Stefan Cordula schenken wollte ... Rechte: Sat.1
