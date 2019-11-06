Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir müssen reden

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der Antrag

Folge 6: Der Antrag

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Stefan, Cordulas Langzeitfreund, hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Doch sie hat abgelehnt. Annette ist außer sich! Aber Cordula hat einen wichtigen Grund dafür: Sie macht sich Sorgen, dass sie das gleiche Schicksal erleidet wie Annette - nämlich vor dem Traualtar stehen gelassen zu werden. Stück für Stück kann Annette Cordula überzeugen, diesen wichtigen Schritt doch zu gehen. Blöd nur, dass der Ring erstmal nicht mehr abgeht, den Stefan Cordula schenken wollte ... Rechte: Sat.1

