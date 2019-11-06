Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Wir müssen reden

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Fischsalat

FischsalatJetzt ohne Werbung streamen

Wir müssen reden

Folge 7: Fischsalat

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Annette entdeckt hinter Cordula plötzlich Til Schweiger beim Essen. Während Cordula ihn natürlich nicht dauernd beobachten kann, übernimmt Annette das ganz "heimlich". Natürlich wollen sie auch das essen, was der große Schauspieler genommen hat. Da passiert es: Beim zweiten Gang fällt Til kopfüber in seine Spaghetti. Erst denken Annette und Cordula an einen Spaß, dann stellen sie fest, dass Til sich nicht mehr bewegt. Ist er tot? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Wir müssen reden

Wir müssen reden

Alle 1 Staffeln und Folgen