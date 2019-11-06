Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7: Fischsalat
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Annette entdeckt hinter Cordula plötzlich Til Schweiger beim Essen. Während Cordula ihn natürlich nicht dauernd beobachten kann, übernimmt Annette das ganz "heimlich". Natürlich wollen sie auch das essen, was der große Schauspieler genommen hat. Da passiert es: Beim zweiten Gang fällt Til kopfüber in seine Spaghetti. Erst denken Annette und Cordula an einen Spaß, dann stellen sie fest, dass Til sich nicht mehr bewegt. Ist er tot? Rechte: Sat.1
