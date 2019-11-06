Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8: Rollentausch
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Mitten beim Service bekommt Stephano einen Hexenschuss und kann schließlich nicht mehr bedienen. Gerade heute, wo es besonders voll ist. Auch Annettes Bemühungen, ihn zu heilen, fruchten nicht. Kurzerhand übernehmen Annette und Cordula den Service. Das Chaos nimmt seinen Lauf ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Allgemein, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0