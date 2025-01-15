Galerie de Promis (mit Felix Lobrecht)Jetzt kostenlos streamen
World Wide Wohnzimmer
Folge vom 15.01.2025: Galerie de Promis (mit Felix Lobrecht)
8 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Wir haben Fans aufgefordert, Felix Lobrecht zu zeichnen. Heute präsentieren wir die wirren Werke dem Comedy-Meister höchstpersönlich: Willkommen in der "Galerie de Promis"!
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
