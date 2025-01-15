Wounded Birds - Yarali kuslar
Folge 79: Folge 79
46 Min.Ab 12
Meryem kümmert sich seit fünf Jahren aufopferungsvoll um ihren jüngeren Pflegebruder Ömer und arbeitet Tag und Nacht, um ihnen ein anständiges Leben zu ermöglichen. Ihr Vater Durmus sitzt im Gefängnis, weil er beim Versuch, den Jungen gewinnbringend zu verkaufen, erwischt wurde. Als Durmus unerwartet aus der Haft entlassen wird und sich herausstellt, dass Ömer der entführte Sohn des wohlhabenden Levent Metehanoglu ist, wird Meryems Leben auf den Kopf gestellt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:TR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Night Train Media GmbH & Co KG