Folge 5: X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 1
201 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 6
Seid dabei, wenn die X Games 2025 in Salt Lake City die besten Athleten der Welt zusammenbringen! Erlebt atemberaubende Tricks im "Women's Skateboard Park", wo die Skateboarderinnen den Park mit Bowls, Ramps und Halfpipes rocken. Und verpasst nicht "BMX Street", wo die Rider auf Treppen, Rails und Ledges ihr Können zeigen. Action und Spannung garantiert!
Genre:Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: ESPN Limited, Bildrechte: Brett Wilhelm/ESPN