Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
X Games

X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (2)

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7vom 28.06.2025
Joyn Plus
X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (2)

X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (2)Jetzt ohne Werbung streamen

X Games

Folge 7: X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (2)

232 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 6

Die X Games 2025 in Salt Lake City versprechen Nervenkitzel pur! Seid dabei, wenn die besten Skateboarder im "Men's & Women's Skateboard Street" auf Rails, Ledges und Treppen ihr Können zeigen. Im "Men's Skateboard Vert" geht es hoch hinaus mit atemberaubenden Tricks und waghalsigen Manövern. Und verpasst nicht "BMX Dirt", wo die Rider über riesige Jumps fliegen und die Schwerkraft herausfordern. Ein Spektakel, das ihr nicht verpassen solltet!

Alle Staffeln im Überblick

X Games
ProSieben FUN
X Games

X Games

Alle 1 Staffeln und Folgen