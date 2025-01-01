Young Sheldon
Young Sheldon
Schon als Neunjähriger war "Big Bang Theory"-Nerd Sheldon Cooper ein Genie. Als Knirps an der High School bringt er mit seiner altklugen Art sämtliche Mitmenschen zur Weißglut.
Young Sheldon - Jede Legende hat einen Anfang
Jim Parsons ist in seiner Rolle als Sheldon Cooper wohl eines der beliebtesten TV-Genies. Als brillanter theoretischer Physiker, aber sozial etwas eigentümlich ist er aus der Sitcom The Big Bang Theory bekannt. Dass Sheldon Cooper schon als Knirps ein Genie war, erklärt sich von selbst. Young Sheldon erzählt von der Kindheit des jungen Genies in Osttexas.
Die Mini-Ausgabe des beliebten TV-Nerds
Ian Armitage spielt den jungen Sheldon Cooper in Young Sheldon, dem Prequel zur beliebten Comedy-Sitcom The Big Bang Theory. Es ist 1989 und der neunjährige Sheldon hat vier Klassen übersprungen, um in die Highschool zu kommen. Dummerweise weiß der Mini-Nerd ganz genau um seinen Intellekt und stößt mit seiner unnachahmlich direkten Art nicht nur seine Familie regelmäßig vor den Kopf. Ein Superhirn mit fortgeschrittenem Mathematik- und Wissenschaftskenntnissen zu sein, ist nicht immer hilfreich in einem Land, in dem Kirche und Football regieren.
Dabei steht Sheldons Mutter Mary Cooper, gespielt von Zoe Perry, immer hinter ihm und auch wenn sie selbst oft mit den Ansprüchen von ihrem superintelligenten Sprössling überfordert ist, sorgt sie dafür, dass er seinen Weg gehen kann. Lance Barber verkörpert Sheldons Vater George Cooper Sr. im klassischen Homer-Simpson-Texaner-Stil. George Sr. tut sich schwer den Intellekt seines Sohnes zu verstehen und versucht immer wieder, ihn dazu zu bringen, sich "normal" zu verhalten.
Sheldons älterer Bruder Georgie, gespielt von Montana Jordan, entspricht dagegen schon eher den Vorstellungen des Vaters. Wenn auch ein wenig dümmlich, so erfüllt er doch wenigstens das Bild, dass in den 80ern von einem männlichen Teenager erwartet wird.
Sheldons Zwillingsschwester Missy, die von Reagan Revord verkörpert wird, kommt zwar nicht an das wissenschaftliche Genie ihres Zwillings ran, ist aber der mit ihrem Witz und ihrer Cleverness der Wirbelwind der Familie. Und dann ist da natürlich noch Sheldons Großmutter Meemaw, gespielt von Annie Potts, die ihren Enkel*innen ihre Lebensweisheiten vermittelt und ein wichtiger Pfeiler in Sheldons Leben ist.
Young Sheldon im echten Leben
Zwölf Jahre lang hat Jim Parsons die Rolle von Sheldon Cooper in The Big Bang Theory gespielt und den Charakter kennengelernt. In der Serie ist Sheldons Kindheit häufig ein Thema, und so kam die Idee zu Young Sheldon zustande. Ian Armitage wird am Set von Jim Parsons unterstützt, der ihm hilft in die Rolle einzutauchen und die Persönlichkeit von Sheldon zu verstehen.
Ein bisschen was vom nerdigen Sheldon hat Ian Armitage auch im echten Leben. Der Young Sheldon Star postet Kritiken von Broadway Theateraufführungen auf Youtube. Nicht auf Youtube sondern auf Joyn kannst du die Serie Young Sheldon online streamen.