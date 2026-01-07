Strudel am Bahnhof und Dampf in der DuscheJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 3: Strudel am Bahnhof und Dampf in der Dusche
19 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Sheldon möchte eine Rundreise durch Deutschland machen und plant, mit dem Zug durch die Gegend fahren. Da Mary das für eine Schnapsidee hält, schleicht er sich heimlich, still und leise davon. Sein Trip verläuft jedoch anders als erhofft. Derweil erleben Meemaw und Dale eine zunehmende Frustration im Alltag, die sich schließlich in gegenseitigen Vorwürfen wegen Schnarchens und Blähungen entlädt.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen