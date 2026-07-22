Roulette und HaushaltspflichtenJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 2: Roulette und Haushaltspflichten
18 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Da Sheldon es kaum ertragen kann, einmal nicht der Schlauste zu sein, wendet er sich völlig verzweifelt an Professor Salzman. Er rät Sheldon, Nachhilfestunden zu nehmen, und vermittelt ihm einen Tutor. Sheldon staunt nicht schlecht, als wenig später die deutlich jüngere Mei-Tung vor seiner Tür steht. Während Missy den Haushalt schmeißt, legt sich George auf die faule Haut. Da hat er die Rechnung allerdings ohne seine Tochter gemacht, die ihm kräftig die Leviten liest.
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH & © Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen