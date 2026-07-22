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Young Sheldon

Roulette und Haushaltspflichten

ProSiebenStaffel 7Folge 2vom 22.07.2026
Roulette und Haushaltspflichten

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Young Sheldon

Folge 2: Roulette und Haushaltspflichten

18 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Da Sheldon es kaum ertragen kann, einmal nicht der Schlauste zu sein, wendet er sich völlig verzweifelt an Professor Salzman. Er rät Sheldon, Nachhilfestunden zu nehmen, und vermittelt ihm einen Tutor. Sheldon staunt nicht schlecht, als wenig später die deutlich jüngere Mei-Tung vor seiner Tür steht. Während Missy den Haushalt schmeißt, legt sich George auf die faule Haut. Da hat er die Rechnung allerdings ohne seine Tochter gemacht, die ihm kräftig die Leviten liest.

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