Sendung vom 2. November 2022Jetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 28: Sendung vom 2. November 2022
40 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 12
Was ist seit der letzten Woche passiert? Wie hat sich die Reichweite der Profile von Joko & Klaas auf die Proteste im Iran ausgewirkt? Bekommen die Menschen im Iran das überhaupt mit? Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen darüber.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben