Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

Sendung vom 2. November 2022

ProSiebenStaffel 2Folge 28vom 02.11.2022
Sendung vom 2. November 2022

Sendung vom 2. November 2022Jetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 28: Sendung vom 2. November 2022

40 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 12

Was ist seit der letzten Woche passiert? Wie hat sich die Reichweite der Profile von Joko & Klaas auf die Proteste im Iran ausgewirkt? Bekommen die Menschen im Iran das überhaupt mit? Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen darüber.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 3 Staffeln und Folgen