Sendung vom 9. November 2022

ProSiebenStaffel 2Folge 29vom 09.11.2022
38 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12

Der Moderator in Uniform: Thore Schölermann verkündete vor kurzer Zeit, dass er jetzt aktiver Reservist ist. Warum er sich für diesen Weg entschieden hat, erzählt er Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel live im Studio. Außerdem: Der Kult um die Panini-Sammelbilder

