Zwischen den Zeilen
In unserem neuen Belletristik-Format sprechen wir "Zwischen den Zeilen" mit Romanautoren über ihre aktuellen Bücher. Welche persönlichen Erfahrungen, Lebensfragen, Erfolge und Misserfolge stecken in den Seiten? Wie stehen sie zu den zentralen Inhalten und Herausforderungen ihrer Charaktere? Diesen Fragen gehen wir nach - aufgehängt an Zitaten aus dem jeweiligen Buch.
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1