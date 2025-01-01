Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Historische Gutshäuser und Schlösser gibt es in ganz Deutschland verteilt. In ihnen schlummert jahrhundertealte Geschichte, meist begraben unter Schutt und Staub. Doch einige mutige Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese alten Gutshäuser zu retten und aus ihnen echte Traumhäuser zu machen: die Gutshausretter. Ohne Handwerksausbildung und Millionen auf dem Konto, dafür mit Schweiß, Biss und Herzblut.
Genre:Dokumentation, Haus und Garten
Produktion:DE, 2022
