ProSieben Live
ProSieben Live
ProSieben Live-TV online streamen auf Joyn
Von Germany's Next Topmodel über Circus Halligalli bis hin zu Beauty and the Nerd: Die unterhaltsamsten TV-Sendungen, Shows und Serien von ProSieben kannst du jetzt nicht nur live im linearen Fernsehen, sondern auch im Live-Stream auf Joyn schauen. Das geht nicht nur Zuhause, sondern auch, wenn du unterwegs bist. Denn den ProSieben Live-Stream kannst du sowohl auf dem Smartphone als auch im TV online schauen.
Ganze Folgen deiner Lieblingsserien im ProSieben Live-Stream online schauen
Vor allem wenn du Reality-TV liebst, bist du bei diesem Sender genau richtig. Die Auswahl an unterhaltsamen TV-Sendungen, Serien und Shows ist bei ProSieben besonders groß. Seit 2006 gibt Heidi Klum ihre Model-Erfahrungen weiter und geht seitdem bei Germany's Next Topmodel jährlich mit ProSieben auf die Suche nach den schönsten Frauen Deutschlands. Diese müssen sich in der Show verschiedenen Aufgaben stellen: Dazu gehören zum Beispiel Cover-Shooting, Laufstege und Werbespots. Am Ende der Staffel wird schließlich die brennende Frage live beantwortet: Wer wird Germany's Next Topmodel? Alle Folgen der TV-Serie kannst du live auf Joyn schauen. Und das ist nicht das einzige TV-Highlight, dass du dir im Pro7 Live Stream auf Joyn anschauen kannst. Auch die Musik-Mysteryshow The Masked Singer und die Talentshow The Voice of Germany gibt es als Stream bei uns.
ProSieben hat auch für diejenigen, die sich mehr für Comedy als für Drama interessieren, genug Content. Für gewöhnlich treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihren Sendungen gegeneinander an und versuchen jeweils, den anderen zu besiegen. Bei Joko und Klaas gegen ProSieben kämpfen sie nun gemeinsam gegen den Sender. Wenn sie gewinnen, bekommen sie 15 Minuten Sendezeit, in welchen die beiden Moderatoren die Kontrolle über ProSieben haben und machen können, was sie wollen. Du willst wissen, was schließlich passiert? Dann schaue dir Joko und Klaas gegen ProSieben im Online Live-Stream auf Joyn an. Nicht nicht genug von Joko und Klaas bekommen. Dann warten auch noch Sendungen wie Die beste Show der Welt, Wer stiehlt mir die Show? und Late Night Berlin auf dich.
Die Romantik-Fans kommen bei ProSieben ebenfalls auf ihre Kosten. In der Reality-Serie Beauty and the Nerd treffen sieben Single-Beautys auf sieben waschechten Nerds in einer luxuriösen Villa aufeinander. Nicht nur müssen sie die nächsten sechs Wochen miteinander verbringen, sie sollen auch noch Paare bilden und Challenges absolvieren. Leichter gesagt als getan, denn während die Beauty-Diven nur Make-Up und wilde Partys im Kopf haben, interessieren sich ihre Nerds hauptsächlich für Video-Spiele und Comic-Hefte. Auch diese Sendung kannst du live auf Joyn online schauen. Das ist Fernsehen der neuen Generation.
Dir gefallen die Serien, die auf ProSieben laufen? Dann wirst du auch Vergnügen an dem Sender ProSieben MAXX finden. Im ProSieben MAXX Live-Stream auf Joyn kannst du ganze Folgen von Serien wie Storage Wars, Amerikas heiße Grenze und Highway Heroes Canada live anschauen. Du hast eine Sendung im TV verpasst? Dann kannst du sie auch nach der TV-Ausstrahlung in der ProSieben Mediathek auf Joyn anschauen.