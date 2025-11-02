SAT.1 Live
Du kannst nie genug von Reality-TV bekommen? SAT .1 bringt die unterhaltsamsten Sendungen direkt zu dir ins Wohnzimmer. Mit Back-Shows wie Das große Backen und The Taste sind alle Hobbybäcker*innen versorgt, während die Romantiker*innen unter den Zuschauer*innen Dating-Formate wie Hochzeit auf den ersten Blick genießen können. Auch Krimi-Fans kommen mit Sendungen wie Auf Streife und K11 - Die neuen Fälle bei Sat .1 auf ihre Kosten. Doch das ist nicht alles, was der Sender zu bieten hat: Hier kannst du auch die berühmtesten Reality-Sendungen Deutschlands anschauen. Dazu zählen zum Beispiel The Biggest Loser, Big Brother und Promi Big Brother.
SAT.1 Sendungen kostenlos streamen
Du hast keine Lust all diese Shows im linearen Fernsehen anzuschauen? Kein Problem. Jetzt kannst du deine Lieblingsformate von Sat .1 kostenlos im Livestream auf Joyn online anschauen. Doch welche Shows gibt es live auf Joyn zu sehen?
Im Jahr 2020 feierte die beliebte Reality-Show Big Brother ihr 20. Jubiläum. Seit 20 Jahren werden also 14 Kandidat*innen jährlich in einem Container eingesperrt, den sie sich für die nächsten 100 Tage teilen müssen. Das Big Brother-Haus ist in zwei Wohnbereiche unterteilt, auf welche die Bewohner*innen aufgeteilt werden. Im Blockhaus lautet das Motto "Back to Basics", während den Kandidat*innen im luxuriösen Glashaus unter anderem eine moderne Wellnessoase zur Verfügung steht. Wer in welchem Bereich leben muss, entscheidet sich unter anderem durch Ausgänge von Spielduells, willkürliche Regieanweisungen, oder über Zuschauervotings. Jedes Jahr erscheint eine neue Staffel von Big Brother, die du im Live Stream auf Joyn online schauen kannst.
Auf Joyn kannst du auch ganze Folgen der SAT .1 Show Das große Backen live online streamen. Bei diesem kulinarischen Backwettbewerb treten die zehn talentiertesten Hobbybäcker*innen Deutschlands gegeneinander an. In der 9. Staffel der TV-Sendung reisen die Kandidat*innen rund um den Globus und backen internationale Köstlichkeiten wie den American Cheesecake, den Fruit Punch Pole Cake oder die marokkanische Pastilla. Anschließend werden die süßen Versuchungen von der Jury beurteilt. Wer wird sich als bester oder beste Bäcker*in Deutschland erweisen? Das erfährst du, wenn du den Livestream von Das große Backen auf Joyn online streamst.
Der Sender hat aber noch viel mehr zu bieten! In der SAT .1 TV-Sendung Hochzeit auf den ersten Blick wagen zwölf Singles den ersten Schritt in die gemeinsame Zukunft, ohne sich je gesehen zu haben. Die Hochzeit soll angeblich das schönste Ereignis im Leben sein. Doch was ist, wenn man sich zuvor niemals begegnet ist? Bei Hochzeit auf den ersten Blick wird mit wissenschaftlichen und psychologischen Experimenten ermittelt, welche Paare gut zusammenpassen und sich vor den Altar trauen dürfen - wenn sie sich trauen! Denn erst dort sehen sich die Kandidat*innen auch das allererste Mal und geben sich ohne ein einziges Date schon das Ja-Wort. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann schaue im SAT .1 Live Stream vorbei.
Diese und viele andere SAT .1 TV-Formate kannst du live auf Joyn online streamen. Und hast du einmal eine Sendung verpasst, kannst du sie in der SAT.1 Mediathek auf Joyn auch noch nachträglich anschauen. Das ist Fernsehen, wie es sein sollte.