ZDFneo Live-TV online streamen auf Joyn
ZDFneo ist ein Spartenkanal, der 2009 gegründet wurde, um TV für jüngere Zuschauer zu produzieren als die übliche Zielgruppe des Muttersenders ZDF. Dabei wollte man vor allem innovativen neuen Formaten und Nachwuchstalenten im Fernsehen eine Chance geben. Auf Joyn kannst du das Programm des Senders im Live-Stream von ZDFneo anschauen.
Beliebte Sendungen auf ZDFneo
Eine der erfolgreichsten ZDFneo Sendungen hat es inzwischen direkt ins Zweite geschafft - und zwar das ZDF Magazin Royale, das zuvor ZDFneo Magazin Royale hieß. Die satirische Late Night Show mit Jan Böhmermann läuft aber zusätzlich weiterhin auf ZDFneo. Ein anderes beliebtes Format ist die Trödel-Show Bares für Rares mit Horst Lichter. Darin lässt der Fernsehkoch verschiedenen vermeintlichen Trödel schätzen, um eventuelle Schätze zu entdecken. Bereits auf dem Muttersender ZDF erfolgreich, läuft die Sendung mit Horst Lichter inzwischen auf ZDFneo. Eine ganz besondere TV-Sendung ist das TVLab. Darin feiern experimentelle TV-Projekte ihre Free-TV-Premiere und das Publikum kann über ihr weiteres Schicksal entscheiden. Verschiedene Sendungen schafften es dadurch auch ins TV-Programm, die bekannteste davon ist sicherlich Blockbustaz. Alle diese Serien und vieles mehr aus dem ZDFneo Programm kannst du nun auch live im Stream auf Joyn ansehen.
Noch mehr ZDFneo Fernsehen im Live-Stream
Generell laufen auf ZDFneo live am Vormittag eher Wissensendungen wie Jimmy's Food Factory, Hin und Weg - Der Auslandscheck sowie Terra X. Am Vorabend werden dagegen ältere TV-Klassiker wie Hart aber Herzlich oder Die Nanny gezeigt, während die Primetime neueren Serien wie Inspector Barnaby sowie Filmen gewidmet ist. Immer Donnerstags laufen außerdem Eigenproduktionen des Senders in der Primetime. Zu diesen sogenannten Neoriginals gehören Serien wie Trapped oder Breaking Even.
Auf Joyn kannst du nun das Programm von ZDFneo live und in HD-Qualität anschauen - einfach online auf deinem TV, im WEB oder in der App. Auch weitere Free-TV Sender der Öffentlich-Rechtlichen gibt es als Livestream auf Joyn zu genießen, wie etwa ARD-Alpha, ARTE, 3Sat, ZDF oder ARD.