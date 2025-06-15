Staffel 1Folge 2vom 15.06.2025
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 2: Gail & Sarah
44 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Gail und Sarah kümmern sich liebevoll um ihre Kinder und Tiere. Nun wollen die beiden Frauen sich selbst etwas Gutes tun und sich einem unglaublichen Beauty-Makeover unterziehen. Besonders Gail, die tagtäglich auf ihrem eigenen Hof arbeitet, ist in den letzten Jahren um einiges gealtert. Nun ist sie gespannt, wie viel die Beauty-Profis aus ihr rausholen können.
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International