10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 5: Julie & Amanda
43 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12
Julie und Amanda bereiten sich auf eine unglaubliche Verwandlung vor. Mithilfe raffinierter Beauty-Tricks sollen die beiden Frauen schon bald zehn Jahre jünger wirken. Dafür unterziehen sie sich einigen professionellen Behandlungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International