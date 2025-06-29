Staffel 1Folge 6vom 29.06.2025
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 6: Klara & Debbie
44 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12
Klara und Debbie wirken auf den ersten Blick deutlich älter, als sie eigentlich sind. Die beiden Frauen nehmen an einem Beauty-Experiment teil, das ihr Leben verändern soll. Gezielte Behandlungen lassen Klara und Debbie strahlen und verleihen ihnen einen völlig neuen Look.
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International