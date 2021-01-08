100 Days Wild - Das Survival-Abenteuer
Folge vom 08.01.2021: Elchjagd mit Hindernissen
45 Min.Folge vom 08.01.2021Ab 12
Die Abenteurer kommen im Basis-Camp zusammen, um sich auf Grundregeln für das Zusammenleben zu verständigen. Einen festen Anführer, der stets das letzte Wort hat, wird es in der Gruppe nicht geben. Alle Kandidaten sind gleichberechtigt. Und die Nahrungsbeschaffung hat vor dem Wintereinbruch in Alaska oberste Priorität. Denn die Jagdsaison für Elche endet bereits in zehn Tagen. Ein Exemplar würde den Männern und Frauen 180 bis 300 Kilo Fleisch liefern. Aber die Aussteiger müssen sich sputen, wenn sie in der Wildnis einen kapitalen Paarhufer erlegen wollen.
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Genre:Abenteuer, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.