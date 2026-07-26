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100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Barbie mehr Eleganz

sixxStaffel 1Folge 1vom 02.08.2026
Weniger Barbie mehr Eleganz

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Folge 1: Weniger Barbie mehr Eleganz

43 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Die 20-jährige Jade aus Bristol ist eine Real-Life-Barbie. Sie hat platinblond gefärbte Haare, einen orange-braunen Teint, Riesenbrüste und eine durch und durch pinke Garderobe. Wird das Experten-Team aus der lebenden Puppe eine elegante Frau pellen können? Unterdessen ist die 18-jährige Rockerin und 23-fach gepiercte Maisie gespannt auf ihr Makeunder.

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