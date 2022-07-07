Zum Inhalt springenBarrierefrei
110 Notruf Deutschland - Polizei im Einsatz

Nachbarschaftsstreit mit Unfallflucht

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 07.07.2022
91 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12

Andreas' und Neles Revier ist Hannover-Lahe. Egal ob tagsüber oder nachts - hier geht es mitunter rabiat zu und die Beamten müssen nicht selten Verstärkung beim Interventionskommando rufen. Ganz anders bei Petra und Holger im ländlichen Kreis Celle. Dort ist es bedeutend ruhiger, die Polizeidichte ist geringer. Das dritte Team bilden die Polizeikommissare Marie und Tobias. Sie schlagen sich im Großstadt-Alltag mit viel Humor durch und sammeln so ihre Erfahrungen.

