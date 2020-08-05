Zum Inhalt springenBarrierefrei
112 Notruf Deutschland

Zwischen Straße und Schockraum

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 05.08.2020
Zwischen Straße und Schockraum

112 Notruf Deutschland

Folge 1: Zwischen Straße und Schockraum

87 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 12

In der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses Ludwigshafen bilden 40 Ärzte und 70 Pflegekräfte ein Kompetenz-Team. Ob Verkehrs- Arbeits- oder Freizeitunfall: Wo andere Kliniken an ihre Grenzen stoßen, läuft der "Emergency Room" von Ludwigshafen zu Hochform auf. Die Rettungssanitäter Christoph Grüne und Fraz Ahmad fahren seit Jahren auf demselben Rettungswagen in der Frankfurter City. Ihr tägliches Geschäft: Unfälle, Herzinfarkte, Schlägereien und immer wieder auch Alkoholopfer.

