17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 30.04.2024: Die Sendung vom 30.04.2024
24 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12
+++ Bayern empfängt Real: Alle Infos zum Champions League Kracher +++ Rettung für Bambi: So hilft modernste Technik den Rehkitzen +++ Freibadsaison startet: So schön wird das Feiertags-Wetter
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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