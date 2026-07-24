17:30 SAT.1 Bayern
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17:30 SAT.1 BAYERN ist das bayerische Regionalmagazin in SAT.1. Aktuelle News aus Bayern - präsentiert von unseren Moderatoren Ralf Exel, Eva Grünbauer und Florian Wolske von Montag bis Freitag um 17:30 Uhr und Samstag um 17:00 Uhr in SAT.1.
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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