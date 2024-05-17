17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 17.05.2024: Die Sendung vom 17.05.2024
24 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
+++ Nach Großalarm im Klinikum Murnau: Hochgiftige Chemikalie ermittelt +++ Farb-Panne in Unterfranken: Falscher Straßen-Anstrich in Schweinfurt +++ Nach Unwettern und Regenmassen: Kommt die Sonne an Pfingsten zurück?
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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