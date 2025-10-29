17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 29.10.2025: Die Sendung vom 29.10.2025
24 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
+++ Angst vor Vogelgrippe: So will sich Bayern schützen +++ Kinderärzte wehren sich: Zu viele Atteste für Schüler +++ Oh mei FCA: Augsburg verliert auch gegen Zweitligist Bochum
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025-2026: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG & © Season 2025: ?utm_medium=whatsapp&utm_source=social
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren