Wie KI das Leben im Norden verändert: 17:30 SAT.1 REGIONAL SpezialJetzt kostenlos streamen
17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 18.09.2025: Wie KI das Leben im Norden verändert: 17:30 SAT.1 REGIONAL Spezial
24 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
+++ KI in der Landwirtschaft: Roboter vernichten Unkräuter und ernten Erdbeeren +++ Künstliche Intelligenz: DFKI in Bremen forscht mit Baggern, Robotern und Exoskeletten +++
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Norddeutschland GmbH