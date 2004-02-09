Staffel 1Folge 1vom 09.02.2004
18 - Allein unter Mädchen
Folge 1: Für Jungs verboten
25 Min.Folge vom 09.02.2004
Das Mädcheninternat Heiligendorf war für Jungs immer tabu - doch ein Ministerialbeschluss zwingt Direktorin Dr. Agnes Mensendiek, probeweise vier Jungen aufzunehmen: Jo, Leo, Maus und Toby. Die wähnen sich bereits im Paradies, inmitten von 90 Mädchen.
18 - Allein unter Mädchen
