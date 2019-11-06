Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Die Liebe an sichJetzt ohne Werbung streamen
18 - Allein unter Mädchen
Folge 10: Die Liebe an sich
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Waschmaschinenklappe knallt Maus mit voller Wucht auf die Nase. Weil gerade kein Lappen in der Nähe ist, um sich die schmerzende Stelle zu kühlen, greift er in den Wäschekorb - sehr zum Entsetzen von Vera, denn Maus hat Veras Slip auf dem Gesicht ... Rechte: ProSieben
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18 - Allein unter Mädchen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
0
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