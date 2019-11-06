Zum Inhalt springenBarrierefrei
18 - Allein unter Mädchen

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Lust und Laster

18 - Allein unter Mädchen

Folge 4: Lust und Laster

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Jo wird zum wiederholten Mal von Billy angebaggert. Schon wieder kommt sie ihm und Catharina in die Quere. Doch diesmal rastet Jo aus und fordert die Intrigantin auf, ihn endlich in Ruhe zu lassen. Billy hat die Nase voll und beschließt, sich abzulenken ... Rechte: ProSieben

