Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
18 - Allein unter Mädchen
Folge 6: Stars und Sternchen
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Um bei Esther Schuhmann zu punkten, stellt sich Leo im Kunstunterricht als Aktmodell zur Verfügung. Kurz darauf belauscht er ein Telefonat, in dem Esther ihn als mutig und attraktiv bezeichnet. Leo glaubt sich kurz vor dem Ziel ... Rechte: ProSieben
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben