18 - Allein unter Mädchen

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Gefühle zeigen

Folge 9: Gefühle zeigen

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Film bringt Ann-Kristin und Billy zum Weinen, und auch an Toby und Maus geht er nicht spurlos vorbei ... Tränen der Wut vergießt indes Leo nach einem heftigen Streit mit seinem Vater. Vor den erstaunten Jungs ist ihm das allerdings unangenehm ... Rechte: ProSieben

