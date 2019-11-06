Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
18 - Allein unter Mädchen
Folge 1: Jetzt wird`s ernst
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der erste Tag nach den Sommerferien beginnt gleich mit einem Paukenschlag: Die Mensendieck ist weg! Und Esther gibt Leo zu verstehen, dass sie mit ihm ins Bett gehen würde, wenn er nicht mehr ihr Schüler wäre. Der Neue Rektor, Thomas Steigenberger, lässt als erstes einen Leistungstest schreiben. Denn wer jetzt nicht mitzieht, fliegt raus! 1,8 ist der Abischnitt, den Steigenberger erreichen will. Das lassen sich unsere Schüler nicht gefallen ... Rechte: ProSieben
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
12