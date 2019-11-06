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18 - Allein unter Mädchen

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
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Die gestochene Sau

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18 - Allein unter Mädchen

Folge 10: Die gestochene Sau

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Jo bekommt ein Angebot einer großen Plattenfirma. Sie bieten ihm einen Vertrag, der ihn ganz groß rausbringen wird. Jo muss sich zwischen Internat und Karriere entscheiden. Die Jungs wollen Jos Abschied gebührend feiern und neben einer ausgewachsenen Party wollen sie sich zum Zeichen ihrer immerwährenden Freundschaft tätowieren. Toby zeichnet, Maus baut die Maschine. Doch wer macht den Anfang? Da beschließen die Jungs, erst einmal zu testen ... Rechte: ProSieben

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18 - Allein unter Mädchen

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