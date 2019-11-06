Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Die gestochene SauJetzt ohne Werbung streamen
18 - Allein unter Mädchen
Folge 10: Die gestochene Sau
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Jo bekommt ein Angebot einer großen Plattenfirma. Sie bieten ihm einen Vertrag, der ihn ganz groß rausbringen wird. Jo muss sich zwischen Internat und Karriere entscheiden. Die Jungs wollen Jos Abschied gebührend feiern und neben einer ausgewachsenen Party wollen sie sich zum Zeichen ihrer immerwährenden Freundschaft tätowieren. Toby zeichnet, Maus baut die Maschine. Doch wer macht den Anfang? Da beschließen die Jungs, erst einmal zu testen ... Rechte: ProSieben
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18 - Allein unter Mädchen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben