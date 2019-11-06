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18 - Allein unter Mädchen

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
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Eliten

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18 - Allein unter Mädchen

Folge 2: Eliten

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Toby schneidet bei dem Leistungstest als Bester ab und bekommt zur Belohnung die Schlüssel für Steigenbergers Cabrio. Dass die anschließende Tour mit einem Crash endet, versteht sich von selbst. Gut, dass Maus nie um eine Ausrede verlegen ist. Doch Catharina und Rosa haben ein anderes Problem. Ihre Klausuren sind nahezu identisch. Und obwohl jeder weiß, dass Catharina abgeschrieben hat, nimmt Rosa die Schuld auf sich ... Rechte: ProSieben

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18 - Allein unter Mädchen

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