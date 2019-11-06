Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
ElitenJetzt ohne Werbung streamen
18 - Allein unter Mädchen
Folge 2: Eliten
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Toby schneidet bei dem Leistungstest als Bester ab und bekommt zur Belohnung die Schlüssel für Steigenbergers Cabrio. Dass die anschließende Tour mit einem Crash endet, versteht sich von selbst. Gut, dass Maus nie um eine Ausrede verlegen ist. Doch Catharina und Rosa haben ein anderes Problem. Ihre Klausuren sind nahezu identisch. Und obwohl jeder weiß, dass Catharina abgeschrieben hat, nimmt Rosa die Schuld auf sich ... Rechte: ProSieben
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18 - Allein unter Mädchen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben