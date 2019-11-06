Zum Inhalt springenBarrierefrei
18 - Allein unter Mädchen

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
24 Min.Folge vom 06.11.2019

Maus findet ein Piercing in der Mädchendusche. Wem gehört es? Und - viel wichtiger - an welchem delikaten Körperteil war es befestigt? Während Maus nun versucht dem Besitzer und dessen Geheimnis auf die Spur zu kommen, plagt Rosa ein Problem ganz anderer Art. Sie will unbedingt ein Einzelzimmer. Und deshalb entblößt sie sich vor Steigenberger. Leider sieht Billy das und vermutet, dass Rosa sich das Einzelzimmer durch sexuelle Dienstleistungen verdient hat. Doch Rosas Geheimnis entpuppt sich ganz anderer Natur ... Rechte: ProSieben

