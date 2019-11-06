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18 - Allein unter Mädchen

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
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Lesben und andere Lügen

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18 - Allein unter Mädchen

Folge 4: Lesben und andere Lügen

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Rosa bringt Vera mit einem Kompliment über deren Busen total durcheinander. Vera sieht nun keine andere Möglichkeit, als auf Rosas Anmache einzugehen. Zum Glück ist Maus für sie da, und der kennt sich mit Frauen aus. Aber auch Jo bietet sich an, zumal er endlich wissen will, ob Rosa lesbisch ist. Unterdessen versucht Leo sein angekratztes Selbstbewusstsein zu reparieren, nachdem Esther ihm unterstellt hat, er sei dick geworden ... Rechte: ProSieben

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18 - Allein unter Mädchen

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