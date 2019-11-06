Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Lesben und andere LügenJetzt ohne Werbung streamen
18 - Allein unter Mädchen
Folge 4: Lesben und andere Lügen
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Rosa bringt Vera mit einem Kompliment über deren Busen total durcheinander. Vera sieht nun keine andere Möglichkeit, als auf Rosas Anmache einzugehen. Zum Glück ist Maus für sie da, und der kennt sich mit Frauen aus. Aber auch Jo bietet sich an, zumal er endlich wissen will, ob Rosa lesbisch ist. Unterdessen versucht Leo sein angekratztes Selbstbewusstsein zu reparieren, nachdem Esther ihm unterstellt hat, er sei dick geworden ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
18 - Allein unter Mädchen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben