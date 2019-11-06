Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Das TurnierJetzt ohne Werbung streamen
18 - Allein unter Mädchen
Folge 6: Das Turnier
28 Min.Folge vom 06.11.2019
Beim Thema rhythmische Sportgymnastik streiken die Jungs und fordern stattdessen eine Jungssportstunde, die Steigenberger ihnen sofort genehmigt. Es soll ein Beachvolleyballspiel, Jungen gegen Mädchen, stattfinden. Dabei erweisen sich Toby und Maus als sportliche Vollnieten, und auch Jo macht - im Gegensatz zu den Mädels in ihren knappen Bikinis - keine besonders gute Figur ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
18 - Allein unter Mädchen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
0