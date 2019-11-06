Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

18 - Allein unter Mädchen

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Turnier

Das TurnierJetzt ohne Werbung streamen

18 - Allein unter Mädchen

Folge 6: Das Turnier

28 Min.Folge vom 06.11.2019

Beim Thema rhythmische Sportgymnastik streiken die Jungs und fordern stattdessen eine Jungssportstunde, die Steigenberger ihnen sofort genehmigt. Es soll ein Beachvolleyballspiel, Jungen gegen Mädchen, stattfinden. Dabei erweisen sich Toby und Maus als sportliche Vollnieten, und auch Jo macht - im Gegensatz zu den Mädels in ihren knappen Bikinis - keine besonders gute Figur ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

18 - Allein unter Mädchen

18 - Allein unter Mädchen

Alle 2 Staffeln und Folgen