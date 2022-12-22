Zum Inhalt springenBarrierefrei
30 Jahre Quatsch Comedy Club

Legends Of Quatsch

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 22.12.2022
Legends Of Quatsch

30 Jahre Quatsch Comedy Club

Folge 1: Legends Of Quatsch

114 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 12

30 Jahre Quatsch, 30 Jahre Comedy, 30 Jahre Spaß. Das muss gefeiert werden! Die Legenden des "Quatsch Comedy Clubs" betreten in dieser einmaligen Show die Bühne und feiern mit Gründer und Moderator Thomas Hermanns in der großen Jubiläums-Show aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Sie blicken stolz zurück auf 30 Jahre voller Fun im "Quatsch Comedy Club" - auf die Gründung einer neuen Branche, die Generationen von großartigen Künstler:innen und das Publikum geprägt hat.

