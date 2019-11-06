Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
4 BLONDES - Das Tagebuch der Luxusfrauen
Folge 1: Shoppen luxuriös
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Stadt, vier Blondinen und jede Menge Luxus: In der Mode-Metropole Düsseldorf genießen Nina Kristin, Jasna, Ines und Michaela das Leben der Reichen und Schönen. Auch wenn nicht alle mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, verbindet sie ihre Liebe zu Dingen, die exklusiv und extravagant sind. Rechte: SIXX
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12