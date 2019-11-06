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4 BLONDES - Das Tagebuch der Luxusfrauen

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Luxusurlaub auf Mallorca

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4 BLONDES - Das Tagebuch der Luxusfrauen

Folge 2: Luxusurlaub auf Mallorca

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf der Deutschen liebster Sonneninsel Mallorca wird Luxus großgeschrieben: Millionärstochter Nina Kristin wohnt hier natürlich in bester Lage. Fehlen nur noch ihre Freundinnen, der Rest der 4 BLONDES: Jasna, Ines und Michaela. Das Zusammentreffen steht diesmal unter einem ganz besonderen Stern, denn zwei der Blondinen haben in Kürze Geburtstag. Eine Gelegenheit, diese auf der Partyinsel zu feiern. Rechte: SIXX

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4 BLONDES - Das Tagebuch der Luxusfrauen

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