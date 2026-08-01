Staffel 1Folge 11vom 01.08.2026
Paula die PelikanfrauJetzt kostenlos streamen
64 Zoo Lane
Folge 11: Paula die Pelikanfrau
12 Min.Folge vom 01.08.2026
Pauline kann keine Fische fangen und beginnt deshalb, den anderen Tieren heimlich Futter „auszuleihen“. Schließlich macht sie ihren Fehler wieder gut und gewinnt neue Freunde.
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo