72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 30.06.2017: Das Mädchen im Wandschrank
44 Min.Folge vom 30.06.2017Ab 12
In Malvern, Iowa, steht ein unscheinbares Haus. Doch wer es betritt, merkt schnell, dass hinter den weißen Wänden dunkle Mächte lauern. Im späten 19. Jahrhundert von Captain Cullers erbaut, diente es als Gasthaus für Reisende. Ab den 60er Jahren sollen Nervenkranke hier zur Ruhe finden. Aber die Atmosphäre wird von unheimlichen Phänomenen gestört. 2005 wird der Heimbetrieb eingestellt, doch die Nachbarn hören noch immer qualvolle Rufe aus dem Haus dringen. Geisterjäger Johnny Houser holt die Experten Nick und Katrina zu Hilfe, nachdem er einem Schattenwesen begegnet ist. 72 Stunden lang werden sie nun die mysteriösen Vorkommnisse im Malvern Manor untersuchen.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.