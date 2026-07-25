9-1-1: Lone Star
Folge 3: Falsches Spiel
43 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Das Team muss eine Frau bergen, die von einer Klippe gestürzt ist. Ihr Freund Donny hat den Notruf gewählt. Als Carlos ihn zum Tathergang befragt, verhält er sich allerdings merkwürdig. Owen wird derweil von O'Brien um Hilfe gebeten, seinen Neffen Andy zu finden, der den Honor Dogs beigetreten ist. Die Spur führt zu einem geheimen Trainingscamp.
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9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
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