Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
99 - Wer schlägt sie alle!

Freude pur! Die zweite Show wird ein Spektakel

SAT.1Staffel 6Folge 2vom 04.07.2025
Freude pur! Die zweite Show wird ein Spektakel

Freude pur! Die zweite Show wird ein SpektakelJetzt kostenlos streamen

99 - Wer schlägt sie alle!

Folge 2: Freude pur! Die zweite Show wird ein Spektakel

122 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 6

Eine:r gewinnt, 99 verlieren: In "99 - Wer schlägt sie alle!" werden 100 Kandidat:innen ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzte:r zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidat:innen mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

99 - Wer schlägt sie alle!
SAT.1
99 - Wer schlägt sie alle!

99 - Wer schlägt sie alle!

Alle 6 Staffeln und Folgen