A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 12.11.2018: Folge 1
44 Min.Folge vom 12.11.2018Ab 12
Paul Brameier bringt auf der A2 schweres Gerät zum Einsatz. Der Abschleppunternehmer zieht dort mit zwei Autokränen einen havarierten Lkw aus dem Graben. Der 40-Tonner ist auf der Autobahn mit einem Pkw-Anhänger kollidiert. Michael Scholz und Wolfhard Ehrlich von der Johanniter-Motorradstaffel schalten derweil das Blaulicht ein, denn in der Nähe von Hannover sorgt ein Steinewerfer für Gefahr. Und zwei Oldtimer sollen auf der Fernstraße zeigen, was sie noch drauf haben. Bestehen der Bugatti Aerolithe, Baujahr 1935, und der Bentley Speed Six den Härtetest auf der A2?
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.