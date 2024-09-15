Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Ein unbezahlbarer Ring

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 15.09.2024
Joyn Plus
Ein unbezahlbarer Ring

Ein unbezahlbarer RingJetzt ohne Werbung streamen

Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Folge 3: Ein unbezahlbarer Ring

43 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Ian Holland blickt auf jahrelange Erfahrung im Goldgeschäft zurück. Nun gibt er sein Wissen an die 25-jährige April weiter. Neuling Dennis versucht indes verzweifelt, seine Goldaufbereitungsanlage in Betrieb zu nehmen, doch der Boden ist zu nass.

Alle Staffeln im Überblick

Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Kabel Eins Doku
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Alle 2 Staffeln und Folgen