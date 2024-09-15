Ein unbezahlbarer RingJetzt ohne Werbung streamen
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 3: Ein unbezahlbarer Ring
43 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Ian Holland blickt auf jahrelange Erfahrung im Goldgeschäft zurück. Nun gibt er sein Wissen an die 25-jährige April weiter. Neuling Dennis versucht indes verzweifelt, seine Goldaufbereitungsanlage in Betrieb zu nehmen, doch der Boden ist zu nass.
Alle Staffeln im Überblick
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited